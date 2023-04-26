Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (26.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росіяни знов обстріляли Харків та область ракетами С-300. Дві працівниці Куп’янського краєзнавчого музею загинули.

– Рашисти вранці обстріляли Херсон та скинули авіабомбу у Плавні. Минулося без потерпілих та руйнувань. Про це повідомив голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін.

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