Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (26.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росіяни почали самостійно виготовляти Шахеди.

– Київрада дослухалась до громадськості та збільшила фінансування сил оборони столиці до 5 мільярдів гривень.

– Завтра Україна вперше відзначатиме день медика 27 липня. Раніше професійне свято лікарів припадало на третю неділю червня.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.