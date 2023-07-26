Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (26.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Росіяни почали самостійно виготовляти Шахеди.
– Київрада дослухалась до громадськості та збільшила фінансування сил оборони столиці до 5 мільярдів гривень.
– Завтра Україна вперше відзначатиме день медика 27 липня. Раніше професійне свято лікарів припадало на третю неділю червня.
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