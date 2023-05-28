Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (28.05.2023)

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— Протягом ночі росіяни двічі обстріляли Нікополь, на Дніпропетровщині. Потрощено шість приватних будинків та дві господарчі споруди. Пошкоджено газопровід та лінія електропередач.

— Загалом цієї ночі росіяни запустили по Україні 54 дрони-камікадзе. Оборонці українського неба знищили 52 ворожі цілі. За даними повітряних сил, це була наймасованіша атака Шахедами від початку повномасштабного вторгнення.

— За минулу добу російська армія вбила ще одного мирного жителя на Донеччині. Три людини дістали поранення. За даними обласної військової адміністрації, артилерійський обстріл забрав життя цивільного в Костянтинівці, у місті пошкоджено майже два десятки приватних осель та комунікації.

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