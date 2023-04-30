Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (30.04.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- В українських прикордонників сьогодні професійне свято. Торік 24 лютого саме вони першими зустріли окупантів на наших кордонах. І продовжують щодня мужньо та самовіддано охороняти та боронити державні рубежі.
- У Росії прогнозують прискорення інфляції. Про це попередила очільниця тамтешнього центробанку Ельвіра Набіулліна. Понад рік у російській економіці тривало сповільнення інфляції, тепер цей процес добігає кінця.
- В Одесі на базі державного госпітального відділення запрацював інноваційний центр реабілітації військових RECOVERY. Заклад, у якому 10 років не оновлювали обладнання, коштом благодійників облаштували за останнім словом технологій.
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