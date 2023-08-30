Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (30.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Цієї ночі Росія запустили по Україні 44 повітряні цілі, серед яких 16 ударних дронів та 28 крилатих ракет.

– Вночі вибухи чули у Псковській, Брянській, Орловській, Рязанській, Московській та Калузькій областях Росії.

– У тимчасово окупованому Криму БПЛА атакували Севастопольську бухту.

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