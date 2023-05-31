Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (31.05.2023)

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– 8-річний хлопчик отримав поранення внаслідок чергової російської атаки по Дніпропетровщині.

– Танкісти 28 бригади ім. Лицарів Зимового Походу, які доклалися до звільнення Херсона, нині тримають фронт під Бахмутом.

– Легіон Свобода Росії набирає у свої підрозділи тисячі людей та готується атакувати Москву.

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