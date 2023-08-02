Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (02.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Напередодні російські війська обстріляли одинадцять областей. Внаслідок цього – троє загиблих та 16 поранених.

– Уночі та вранці росіяни обстріляли п’ять населених пунктів Сумщини. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

– Під час нічної атаки на Одещині росіяни зруйнували дронами в Ізмаїлі будівлю морвокзалу і приміщення Дунайського пароплавства.

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