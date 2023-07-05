Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (05.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Захист АЕС, ситуація на фронті, подальше нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів та прискорення ремонту техніки західного зразка. Усе це обговорили на розширеній ставці, яку провів Володимир Зеленський.

– Напередодні президент України провів телефонні розмови з Генсеком НАТО, прем’єром Швеції та з президентом Франції. Скоординували позиції перед Вільнюським самітом НАТО.

– Семеро людей залишаються у лікарнях після вчорашнього обстрілу міста Первомайського на Харківщині. Всі у стані середньої тяжкості. Більшість – з осколковими пораненнями.

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