Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (05.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Захист АЕС, ситуація на фронті, подальше нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів та прискорення ремонту техніки західного зразка. Усе це обговорили на розширеній ставці, яку провів Володимир Зеленський.
– Напередодні президент України провів телефонні розмови з Генсеком НАТО, прем’єром Швеції та з президентом Франції. Скоординували позиції перед Вільнюським самітом НАТО.
– Семеро людей залишаються у лікарнях після вчорашнього обстрілу міста Первомайського на Харківщині. Всі у стані середньої тяжкості. Більшість – з осколковими пораненнями.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.