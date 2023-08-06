Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (06.08.2023
Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Не маючи суттєвих успіхів на полі бою, росіяни завдають авіаційних ударів по прифронтових населених пунктах.
– У Москві зупинили аеропорти через атаку дронами.
– У Львові у двох будинках, які пошкодили місяць тому російські ракети, уже завершили аварійно-демонтажні роботи.
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