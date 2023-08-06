Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (06.08.2023

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Не маючи суттєвих успіхів на полі бою, росіяни завдають авіаційних ударів по прифронтових населених пунктах.

– У Москві зупинили аеропорти через атаку дронами.

– У Львові у двох будинках, які пошкодили місяць тому російські ракети, уже завершили аварійно-демонтажні роботи.

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