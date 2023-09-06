Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (06.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Український парламент призначив Рустема Умєрова Міністром оборони України.
– До України сьогодні прибув держсекретар США Ентоні Блінкен.
– На тимчасово окупованій частині Запорізької області окупанти розграбовують місцеві підприємства.
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