Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (07.06.2023)

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– Продовжується зниження рівня води в Каховському водосховищі, про це заявили в Укргідроенерго.Через значне руйнування греблі вода ще прибуватиме.

– Марганець і Покров сьогодні без води. Сам райцентр наразі з водопостачанням. Місцевих жителів закликають зробити запаси технічної й питної води, але просять не панікувати та не створювати штучного ажіотажу.

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