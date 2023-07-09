Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (09.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Російські пропагандистські ресурси повідомляють про спробу України завдати ракетного удару по переправі в районі Керчі. Жителі півострова публікують кадри роботи окупаційної ППО.

– У Луцьку одразу після спільного молебеню з президентом Польщі Анджем Дудою Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової та соціальної ситуації на Волині.

– Сумщина і далі під вогнем російських військ. Минулої ночі та цього ранку прикордоння здригнулось від семи обстрілів.

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