Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (10.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- У Чорному морі нині три російські ракетоносії “Калібр”, про це повідомили Військово-морські сили в Telegram.
- За добу російські війська здійснили 24 удари по Донеччині, про це повідомляє нацполіція. Під обстрілами опинились 15 населених пунктів.
- СБУ встановила особи ще трьох терористів, які облаштували катівню на окупованій території Миколаївщини. Серед катів командир одного з полків “ДНР” і двоє його підлеглих.
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