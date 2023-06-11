Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (11.06.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– На правобережжі Херсонщини підтоплені 32 населені пункти, вода потроху відступає, але евакуаційна операція триває.
– Росіяни перекидають з Херсонщини свої найбільш боєздатні війська – це ще один доказ причетності Росії до теракту на Каховській ГЕС, заявила Ганна Маляр заступниця міністра оборони.
– Наші воїни відбили усі ворожі атаки на Бахмутському та Мар’їнському напрямках, повідомляє Генштаб.
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