Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (12.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Володимир Зеленський у Вільнюсі відучора. Напередодні він разом з дружиною і президентом Литви Гітанасом Науседою приїхав на церемонію підняття українського прапора, який привезли з-під Бахмута.

– 65 авіаційних ударів та ще 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Саме стільки ворог бив по позиціях наших військ та населених пунктах минулої доби.

– Цієї ночі Росія завдала чергову атаку дронами-камікадзе. Окупанти випустили по Україні 15 Шахедів, з них 11 вдалося знищити нашій ППО.

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