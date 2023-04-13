Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (13.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Близько опівдня російські терористи завдали 3 авіаудари по приватному сектору, багатоповерхівках та фабриці Оріхова в Запорізькій області.

– Українські військові знищили російський склад боєприпасів на Бахмутському напрямку. Відео вибуху оприлюднив командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський.

– Психологічна реабілітація для людей і тварин. Черкащан запрошують на прогулянки із собаками з міського комунального притулку.

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