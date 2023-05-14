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Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (14.05.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Вночі російське військо обстріляло Харків та прикордонне селище Золочів ракетами С-300.

– За вчора російська армія вбила сімох мирних жителів Донеччини.

– Правоохоронці наполегливо закликають батьків у прифронтових населених пунктах вивозити дітей та рятуватися самим, коли виїхати ще можливо.

Факти ICTV
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