Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (14.05.2023)

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– Вночі російське військо обстріляло Харків та прикордонне селище Золочів ракетами С-300.

– За вчора російська армія вбила сімох мирних жителів Донеччини.

– Правоохоронці наполегливо закликають батьків у прифронтових населених пунктах вивозити дітей та рятуватися самим, коли виїхати ще можливо.

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