Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (14.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Вночі російське військо обстріляло Харків та прикордонне селище Золочів ракетами С-300.
– За вчора російська армія вбила сімох мирних жителів Донеччини.
– Правоохоронці наполегливо закликають батьків у прифронтових населених пунктах вивозити дітей та рятуватися самим, коли виїхати ще можливо.
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