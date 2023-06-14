Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (14.06.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Одна людина загинула, ще три поранені минулої доби внаслідок обстрілів деокупованої Херсонщини. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, вчора російська армія обстріляла регіон 57 разів.
– До пів кілометра на Бахмутському напрямку, і до 350 метрів на Запорізькому вдалося просунутися українським військом за минулу добу. Про це повідомила заступниця Міністра оборони Ганна Маляр.
– На тимчасово окупованій території Запорізької області помічений рух російських автоколон із награбованою побутовою технікою, меблями та іншим майном, викраденим у місцевих, про це йдеться у зведенні Генштабу.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.