Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (16.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Близько 11 години ранку ворог почав накривати вогнем центр Херсона.

– Вночі росіяни знову атакували Одещину. Цього разу двічі ударили безпілотниками по портовій та зерновій інфраструктурі у місті Рені.

– 19 постраждалих і майже 100 помешкань пошкоджено внаслідок ракетної атаки на Львів, яку росіяни здійснили напередодні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.