Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (17.05.2023)

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– Окупанти збільшили кількість атак на Чернігівську область. За останній місяць регіон зазнав 35 обстрілів лише з авіації.

– У Києві найближчими днями проінспектують усі укриття цивільного захисту, про це повідомили у військовій адміністрації столиці.

– Збитки, яких Росія завдала і надалі завдає Україні, внесуть у спеціальний Реєстр. Спільну політичну декларацію Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписав разом зі своїми ісландською та нідерландським колегами Катрін Якобсдоттір і Марком Рютте.

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