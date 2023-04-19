Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (19.04.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Стало відомо, що буде поновлено реєстрацію та інспектування суден, що прибувають під завантаження українським збіжжям, в рамках зернової угоди. Про це сьогодні повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
– Південна Корея вперше заявила про можливість надання Україні зброї. Про це пише видання Ройтерз.
– Позиція Бразилії щодо російської війни проти України не відповідає тону нейтральної держави. Так речниця Білого дому Карін Жан-П’єр відреагувала на прес-конференцію міністра закордонних справ Бразилії Мауери Вієйри.
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