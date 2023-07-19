Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (19.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росіяни протягом минулої доби завдали 80 авіаційних ударів та ще понад 70 разів били з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах України, повідомляє Генштаб.

– Сполучені Штати та Європейський союз збільшать виробництво боєприпасів – як на рівні окремих країн, так і міжнародних об’єднань.

– У Зеленодольську у Криворізькому районі Дніпропетровщини готують освітні заклади до нового навчального року офлайн.

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