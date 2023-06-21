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Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт

Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (21.06.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Велика Британія допоможе Україні зі страхуванням воєнних ризиків для бізнесу, який готовий інвестувати у відбудову нашої держави. Про це заявив прем’єр Великої Британії Ріші Сунак під час конференції з відновлення України.

– Перша леді Олена Зеленська з плідним візитом відвідала Ізраїль. Там вона зустрілася з першою леді країни Міхаль Герцог та Президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.

– Правоохоронці викрили схему, де був залучений керівник департаменту столичного водоканалу. Посадовець у змові з підрядною компанією організував підконтрольній фірмі перемогу в тендері на закупівлю глибинних помп.

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