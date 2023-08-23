Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (23.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Сьогодні зранку в окупованому Криму знищили російський комплекс С-400.
– На Хмельниччині у Деражнянській і Меджибізькій громадах потребують допомоги люди, чиї оселі знищили останні атаки росіян.
– Після початку повномасштабної війни багато іноземців почали вивчати українську мову.
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