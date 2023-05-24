Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (24.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– До Києва з неанонсованим візитом прибув міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
– Володимир Зеленський відвідав напередодні позиції поблизу Вугледара та Мар’їнки.
– У тимчасово окупованому Сватівському районі Луганщини окупанти стратили українського патріота.
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