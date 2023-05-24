Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (24.05.2023)

Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер

Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося

Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка

Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві

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У Львові чутно вибухи – ОВА повідомила подробиці