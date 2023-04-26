Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (26.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– У Запоріжжі знову гучно. Вночі містяни чули гуркіт безпілотників-камікадзе та відлуння вибухів. У середмісті пролунало щонайменше п’ять вибухів.

– Російські терористи 12 разів відкривали вогонь по Сумщині та Чернігівщині. Про це повідомляють в оперативному командуванні “Північ”.

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