Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (26.04.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– У Запоріжжі знову гучно. Вночі містяни чули гуркіт безпілотників-камікадзе та відлуння вибухів. У середмісті пролунало щонайменше п’ять вибухів.
– Російські терористи 12 разів відкривали вогонь по Сумщині та Чернігівщині. Про це повідомляють в оперативному командуванні “Північ”.
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