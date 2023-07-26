Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (26.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– На фронті ситуація залишається вкрай важкою. Основні бої точаться на Донеччині і на кордоні Харківської і Луганських областей.

– Воїни чернівецького підрозділу нацгвардії показали – як виглядає відбиття ворожого штурму на Луганщині.

– Росія може обстріляли іноземні судна із зерном, використовуючи прапор інших країн.

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