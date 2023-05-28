Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (28.05.2023)

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— 77 обстрілів, четверо поранених – минула доба в Запорізькій області була непроста. Постраждав 21 населений пункт, зафіксовано 12 нових руйнувань цивільних об’єктів.

— У Туреччині розпочався другий тур президентських виборів. Лідер Реджеп Ердоган намагається продовжити своє 20-річне перебування при владі ще на п’ять років.

— Війна між друзями Кремля! Афганський Талібан практично оголосив війну Ірану. Таліби атакували іранський прикордонний пункт, а їхні ватажки записали звернення.

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