Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (30.04.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- Наші бійці на передовій уже майстерно використовують техніку, яку надали країни-партнери. Приміром, польська самохідна артилерійська установка Krab стала справжнім жахом для окупантів.
- Жителям Херсона і досі часто бракує продуктів, товарів гігієни кажуть волонтери. З часу деокупації минуло майже пів року, хоч у місті працюють магазини й аптеки, багатьом просто немає за що все це купити.
- Миколаїв оговтується від наслідків ворожого обстрілу, що стався в ніч проти 27 квітня. Тоді під завалами загинув чоловік, понад сорок людей були поранені.
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