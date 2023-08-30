Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (30.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– За цю ніч та ранок на Сумщині зафіксували 45 вибухів.
– ЗСУ мають успіх на напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка та Мала Токмачка-Вербове Запорізької області.
– Вночі росіяни атакували Житомирщину дронами-камікадзе.
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