Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (30.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– За цю ніч та ранок на Сумщині зафіксували 45 вибухів.

– ЗСУ мають успіх на напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка та Мала Токмачка-Вербове Запорізької області.

– Вночі росіяни атакували Житомирщину дронами-камікадзе.

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