Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (31.05.2023)

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– Майже 60 танків Leopard 2 вже в Україні, – про це повідомив мінстр оборони Олексій Резніков.

– Засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції відбулося у Нью-Йорку за участі генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі.

– Влітку Україна знову матиме дефіцит електроенергії через ремонти обладання, але в Укренерго запевнили, що це не означає, що доведеться запроваджувати графіки відключень світла.

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