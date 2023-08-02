Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (02.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– 23 ворожих ударних безпілотники збили вночі наші захисники.

– Минулої доби на Донеччині ворог бив по 13-ти населених пунктах, під прицілом були Авдіївка, Вугледар, Курахове, Торецьк та Часів Яр.

– На Донеччині українські військові змусили окупантів відійти з позицій на південь від Андріївки.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.