Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (03.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– У Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа на нафтобазі.
– Сили оборони закликали жителів тимчасово окупованих територій ігнорувати вибори, які влаштовує окупаційна влада.
– Цієї ночі окупанти вкотре вдарили по портовій інфраструктурі Одещини.
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