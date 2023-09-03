Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (03.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– У Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа на нафтобазі.

– Сили оборони закликали жителів тимчасово окупованих територій ігнорувати вибори, які влаштовує окупаційна влада.

– Цієї ночі окупанти вкотре вдарили по портовій інфраструктурі Одещини.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.