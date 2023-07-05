Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (05.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Рівень ракетної загрози надзвичайно високий. Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі вже до десяти одиниць.

– У лікарнях Харківщини рятують сімох людей, які постраждали від ракетного удару у Первомайському.

– Через інформацію про можливі ворожі провокації на ЗАЕС, Черкащина відпрацювала алгоритм дій. До 2-денних навчань долучилися не лише рятувальники та спецслужби, які мають бути готовими 24/7, а й керівники громад, представники місцевого самоврядування усіх районів.

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