Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (06.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Внаслідок ворожого удару у селі Подоли Куп’янського району на Харківщині загинула 58-річна жінка.

– Польща може повністю закрити кордон із Білоруссю задля захисту країни та своїх громадян.

– Сьогодні роковини атомного бомбардування Хіросіми. З дня трагедії минуло 78 років.

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