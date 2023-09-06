Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (06.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Держсекретар США Ентоні Блінкен у Києві зустрівся з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

– Український парламент призначив Рустема Умєрова Міністром оборони України.

– У Нью-Делі 9-10 вересня відбудеться саміт G20.

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