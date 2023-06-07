Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (07.06.2023)

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– Президент провів селекторну нараду щодо ліквідації наслідків російського теракту. Головні питання – евакуація населення із зони підтоплення та забезпечення питною водою.

– Після підриву росіянами Каховської ГЕС окупанти самі не можуть евакуюватись і сидять на дахах будинків. Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

– Знищення окупантами Каховської ГЕС завдало значних збитків сільському господарству України. Вже наступного року поля на півдні можуть перетворитися на пустелі.

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