Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (09.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– У Луцьку президент Володимир Зеленський провів нараду, на якій була обговорена безпекова та соціальна ситуація на Волині. Зустріч відбулась у замку Любарта.

– Літній чоловік із осколковими пораненнями ушпиталений на Харківщині, після артилерійських ударів по Вовчанську. Окупанти обстріляли населений пункт поопівночі. Пошкоджено 9-поверхівку.

– На Бахмутському напрямку українські Сили оборони продовжують просуватися вперед, а російські війська опиняються в пастці.

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