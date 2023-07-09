Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (09.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– У Луцьку президент Володимир Зеленський провів нараду, на якій була обговорена безпекова та соціальна ситуація на Волині. Зустріч відбулась у замку Любарта.
– Літній чоловік із осколковими пораненнями ушпиталений на Харківщині, після артилерійських ударів по Вовчанську. Окупанти обстріляли населений пункт поопівночі. Пошкоджено 9-поверхівку.
– На Бахмутському напрямку українські Сили оборони продовжують просуватися вперед, а російські війська опиняються в пастці.
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