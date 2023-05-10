Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (10.05.2023)

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– Знайдені в Польщі уламки належать російській ракеті Х-55, яка може нести ядерний заряд. Таких висновків попередньо дійшли в Технологічному інституті Військово-повітряних сил.

– Швидко відреагувати й мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій: на Черкащині почали серію масштабних навчань, в яких залучені усі підрозділи й служби.

– До рекордного рівня піднялася вода в найглибшому озері України Світязь на Волині. Такого місцеві не бачили останні 40 років.

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