Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (10.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Знайдені в Польщі уламки належать російській ракеті Х-55, яка може нести ядерний заряд. Таких висновків попередньо дійшли в Технологічному інституті Військово-повітряних сил.
– Швидко відреагувати й мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій: на Черкащині почали серію масштабних навчань, в яких залучені усі підрозділи й служби.
– До рекордного рівня піднялася вода в найглибшому озері України Світязь на Волині. Такого місцеві не бачили останні 40 років.
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