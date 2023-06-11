Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (11.06.2023)

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– У ЗСУ заявили про звільнення села Благодатне, що поблизу Бахмута.

– На Херсонщині заборонили купатися у водоймах, ловити, споживати й продавати рибу. Під забороною також водопій тварин та забір води в акваторії Дніпра і прилеглих водойм у місцях підтоплення.

– Росія не пускає представників ООН на окуповану територію, щоб ті могли допомогти людям, які потерпають від повеней. Про це Twitter написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

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