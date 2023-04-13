Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (13.04.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– В українській розвідці вже приблизно знають, хто міг цинічно і жорстоко стратити військового. Про це заявив уповноважений із прав людини в Україні Дмитро Лубінець.
– Російські окупанти залякують жителів тимчасово загарбаних територій, поширюють брехню про негативні наслідки повернення української влади після контрнаступу.
– Рівно рік тому українські воїни потопили крейсер Москва – флагман Чорноморського флоту Росії. 13 квітня 2022 року Збройні Сили влучили в російський корабель з українського ракетного комплексу Нептун.
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