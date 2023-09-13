Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (13.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Внаслідок нічної атаки Одещини, семеро людей поранені, також постраждала портова й цивільна інфраструктури у містах Ізмаїл та Рені.

– Серед ночі у Севастополі пролунала серія вибухів на території суднобудівного заводу, де ремонтують кораблі Чорноморського флоту Росії.

– Рівно рік тому Росія почала атакувати Україну Шахедами і за цей час випустила 2000 таких дронів.

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