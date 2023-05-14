Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (14.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– 14 травня в Україні відзначають День пам’ять українців, які рятували євреїв від переслідування за часів Другої світової війни.
– У Миколаєві досі ліквідовують наслідки російської атаки, яка сталася напередодні уночі. Там ще чимало роботи, адже ворог обстріляв 13 травня 8 багатоповерхівок.
– Напередодні вночі дрони окупантів атакували один із об’єктів критичної інфраструктури Хмельницької області.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”