Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (14.05.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– 14 травня в Україні відзначають День пам’ять українців, які рятували євреїв від переслідування за часів Другої світової війни.

– У Миколаєві досі ліквідовують наслідки російської атаки, яка сталася напередодні уночі. Там ще чимало роботи, адже ворог обстріляв 13 травня 8 багатоповерхівок.

– Напередодні вночі дрони окупантів атакували один із об’єктів критичної інфраструктури Хмельницької області.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.