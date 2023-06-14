Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (14.06.2023)
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– Служба безпеки України викрила масштабну схему обходу антиросійських санкцій. Її організувало Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування.
– Вже завтра оборони країн НАТО проведуть зустріч із керівниками 25 найбільших західних оборонних компаній.
– Збільшення інтенсивності роботи російської тактичної авіації – це реакція на контрнаступальні дії ЗСУ. Таку інформацію повідомляють у міністерстві оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки.
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