Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (16.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Наші воїни звільнили селище Урожайне.
– Росія почала атакувати власними Шахедами замість іранських.
– Німецький завод Rheinmetall підтвердив, що до кінця цього року передасть Україні безпілотник нового покоління.
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