Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (17.05.2023)

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– Знищити американську систему ППО Patriot одним ударом ракети “Кинджал” неможливо, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

– Британія та Нідерланди очолять коаліцію винищувачів для України. Прем’єр-міністри країн заявили, що сприятимуть на всіх етапах, від навчання пілотів до закупівлі літаків F-16.

– Світло в Україні не вимикатимуть. Через планові ремонти на енергоблоках атомних електростанцій, у вечірні пікові години будуть залучати всі резерви енергосистеми, повідомляє Укренерго.

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