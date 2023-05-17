Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (17.05.2023)
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– Знищити американську систему ППО Patriot одним ударом ракети “Кинджал” неможливо, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
– Британія та Нідерланди очолять коаліцію винищувачів для України. Прем’єр-міністри країн заявили, що сприятимуть на всіх етапах, від навчання пілотів до закупівлі літаків F-16.
– Світло в Україні не вимикатимуть. Через планові ремонти на енергоблоках атомних електростанцій, у вечірні пікові години будуть залучати всі резерви енергосистеми, повідомляє Укренерго.
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