Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (17.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– ЗСУ знищили місце розташування російської техніки у тимчасово окупованому Токмаку.

– Цієї ночі росіяни випустили по Україні 10 крилатих ракет і шість Шахедів. Силам ППО вдалося знищити 12 цілей.

– Минулої доби внаслідок ворожих атак на Донеччині одна людина зазнала поранення.

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