Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (19.04.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Системи протиповітряної оборони Patriot з Німеччини вже прибули до України. Це офіційно підтвердив міністр оборони Олексій Рєзніков.
– Польща, Угорщина, Словаччина, а тепер і Болгарія – зупинили ввезення зерна з України. Однак збіжжя і надалі можна буде транспортувати через територію України.
– Двоє загиблих і щонайменше двоє поранених – це наслідки чергового авіаудару росіян по житлових будинках у центрі Вовчанська на Харківщині.
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