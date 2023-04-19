Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (19.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Системи протиповітряної оборони Patriot з Німеччини вже прибули до України. Це офіційно підтвердив міністр оборони Олексій Рєзніков.

– Польща, Угорщина, Словаччина, а тепер і Болгарія – зупинили ввезення зерна з України. Однак збіжжя і надалі можна буде транспортувати через територію України.

– Двоє загиблих і щонайменше двоє поранених – це наслідки чергового авіаудару росіян по житлових будинках у центрі Вовчанська на Харківщині.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.