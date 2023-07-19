Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (19.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Цієї ночі українськи сили ППО збили над південною частиною України 14 ракет та 23 Шахеди.

– Як повідомляють у Донецькій військовій адміністрації протягом доби ворог 32 рази бив по Вугледару, десятки разів накривав градами Богоявленку, Пречистівку та Максимівку.

– Американський режисер, воєнний кореспондент Крістофер Рок Морін приїхав до України зняти документальний фільм.

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