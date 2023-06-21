Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (21.06.2023)

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– США виділяють Україні понад мільярд доларів фінансової допомоги. Більша частина цих грошей піде на відновлення енергосистеми країни та критично важливу інфраструктуру.

– Четверо людей дістали мінно-вибухові травми внаслідок вечірнього обстрілу окупантами селища Преображенка Запорізької області, це троє жінок та чоловік. Усіх доправили до лікарні.

– У тимчасово окупованій Голій Пристані, що на лівобережжі Херсонщини, під завалами досі залишаються тіла людей, життя яких забрала велика вода. Про це повідомляють у законній міській військовій адміністрації.

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